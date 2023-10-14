Ученые: Антарктида потеряла 7,5 тонн льда с 1997 года

Ученые заявили, что Антарктида потеряла 7,5 трлн тонн льда с 1997 года. Исследование показало, что в настоящее время в океан попадают миллионы тонн пресной воды, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Более 40% шельфовых (плавучие или частично опирающиеся на дно) ледников Антарктиды сократились с 1997 года. Причем почти половина не демонстрирует "никаких признаков восстановления", как показало исследование, связывающее это изменение с глобальным потеплением. Ученые из Университета Лидса подсчитали, что в период с 1997 по 2021 годы на западе было потеряно 67 трлн тонн льда, а на востоке — 59 трлн тонн, в результате чего чистые потери составили 7,5 трлн тонн.

Теплая вода на западной стороне Антарктиды растопила лед, тогда как на востоке шельфовые ледники либо остались прежними, либо выросли, поскольку вода там стала холоднее. Шельфовые ледники расположены на концах ледников и замедляют скорость их течения в море. Когда они тают, ледники выбрасывают в море большее количество пресной воды, что может нарушить течения Южного океана.

По оценкам, 67 миллионов тонн пресной воды, выброшенной в океан за 25-летний период, влияют на океанские течения, которые переносят тепло и питательные вещества по всему миру.