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Британские активисты выступают против мяса животных, выращенных на антибиотиках

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Школьник обедает
Столовая. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Британские активисты в области здравоохранения и общественного питания утверждают, что в школах используется мясо животных, выращенных на антибиотиках, передает BBC.

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Активисты в области здравоохранения и защиты животных проанализировали политику 10 британских предприятий общественного питания и обнаружили, что отсутствие запрета на использование антибиотиков в животноводстве означает, что контроль над использованием этих препаратов может быть слабым или отсутствовать вообще. При этом правительство, предприятия общественного питания и поставщики утверждают, что действующие меры эффективны.

Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra) указывает на сокращение использования антибиотиков для выращивания сельскохозяйственных животных на 55% с 2014 года.

В настоящее время существует глобальное стремление сократить использование антибиотиков, как в медицине, так и в сельском хозяйстве, чтобы справиться с ростом "супербактерий", штаммов бактерий, которые не поддаются лечению некоторыми лекарствами.

Альянс по борьбе с антибиотиками утверждает, что 10 ведущих британских поставщиков общественного питания, снабжающих Национальную службу здравоохранения, сектор образования, дома престарелых и тюрьмы, "значительно отстают" от стандартов, установленных супермаркетами и другими предприятиями коммерческого продовольственного сектора.

Таким образом, устойчивость людей к антибиотикам сильно повышается, а эффективность лекарств, наоборот, снижается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2040877-britanskie-aktivisty-vystupayut-protiv-myasa-zhivotnyh-vyraschennyh-na-antibiotikah/

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