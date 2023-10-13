Первые выводы анализа астероида Бенну представили в NASA

Американское космическое агентство NASA представило первые выводы исследования образцов, доставленных с астероида Бенну, передает BBC.

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Трехдневный анализ, проведенный экспертом Музея естественной истории (NHM) и пятью другими членами команды, показал, что черный внеземной порошок богат углеродом и минералами, содержащими воду. И это хорошая новость для ученых.

Существует теория, что богатые углеродом (органическими) и водой астероиды, подобные Бенну, могли участвовать в доставке ключевых компонентов молодой системы Земли около 4,5 млрд лет назад. Возможно, именно так возникли океаны, и именно это повлияло на зарождение жизни.

Образцы Бенну будут использоваться для проверки этих идей.

"Мы пытаемся выяснить, кто мы, что мы, откуда мы пришли. Каково наше место в этой Вселенной?", — заявил администратор NASA Билл Нельсон во время брифинга в Космическом центре Джонсона, где расположена специальная лаборатория.

Космический корабль Osiris-Rex подобрал материалы Бенну в октябре 2020 года. Он вернулся на Землю 24 сентября 2023 года.