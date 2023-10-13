Без "красного бархата": первый закон о запрете на пищевые красители приняли в США

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом утвердил первый в США закон, запрещающий производство, продажу и распространение четырех популярных пищевых добавок, передает The Washington Post.

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Речь идет о красном красителе № 3, диоксиде титана, бромате калия, бромированном растительном масле или пропилпарабене. Эти добавки содержатся во многих пищевых продуктах, включая жевательные конфеты, выпечку, замороженные молочные десерты, шербет, замороженные фруктовые батончики. Например, красный краситель № 3 используется в изготовлении торта "Красный бархат".

Рабочая группа по охране окружающей среды, которая вместе с Consumer Reports настаивала на принятии этой меры, заявила, что, согласно ее базе данных Food Scores, могут быть затронуты до 12 тысяч пищевых продуктов. Представители группы заявили, что Калифорния создает более здоровый рынок для потребителей.

Национальная ассоциация кондитеров заявила, что Калифорния принимает решения, которые не основаны на научных данных. Кондитеры раскритиковали Ньюсома за то, что он предпринял шаг, направленный на подрыв доверия потребителей и создание путаницы вокруг безопасности пищевых продуктов.

По их мнению, данный закон создает путаницу и дискредитирует национальную систему безопасности пищевых продуктов.