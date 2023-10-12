Объявить режим ЧС из-за засухи требуют от властей Бразилии

Объявить режим чрезвычайной ситуации из-за сильной засухи требуют от властей Бразилии. По данным коренных жителей, засуха уже привела к гибели рыбы, а у жителей деревень нет воды, еды и лекарств, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Коренные жители Амазонии призывают правительство Бразилии объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, поскольку в их деревнях нет питьевой воды, еды и лекарств из-за сильной засухи, которая высушивает реки.

Засуха и жара привели к гибели огромного количества рыбы в реках, за счет которых живут коренные народы, а вода в мутных ручьях и притоках реки Амазонки стала непригодной для питья, сообщила во вторник организация Apiam, представляющая 63 племени Амазонки.

"Мы просим правительство объявить чрезвычайную климатическую ситуацию, чтобы срочно устранить уязвимость, которой подвергаются коренные народы", — призвала организация Apiam.

Реки Рио-Негро, Солимоэнс, Мадейра, Журуа и Пурус высыхают рекордными темпами, а лесные пожары уничтожают тропические леса в новых районах нижнего течения Амазонки, говорится в заявлении организации.

Министр окружающей среды Марина Силва заявила в прошлом месяце, что правительство готовит рабочую группу для оказания чрезвычайной помощи региону Амазонии, пострадавшему от засухи. Оно отправило десятки тысяч продовольственных посылок общинам, изолированным из-за отсутствия речного транспорта. Регион находится под влиянием погодного явления Эль-Ниньо, при этом объем осадков в северной части Амазонки опустился ниже среднего исторического показателя.