Ученые из США ищут способ борьбы с загрязнениями от дешевой одежды

Американские ученые ищут способ вторичной переработки искусственных тканей, поскольку выброшенной одежды в мире становится все больше и больше, передает BBC.

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В 2023 году в Сети завирусилось фото чилийской пустыни Атакама, сделанное со спутника. На снимке изображалась гора выброшенной одежды. Данный снимок еще раз демонстрирует проблему, которая была спровоцирована развитием рынка быстрой моды. Бренды выпускают слишком много дешевой одежды, часть которой оказывается на свалке, ухудшая уровень загрязнения планеты.

Несмотря на то, что одежда из натуральных волокон (хлопок, шерсть) со временем разлагается, одежда из искусственного волокна (нейлон, полиэстер) не является биоразлагаемой. В то время как большинство бюджетной одежды производится именно из искусственных тканей.

Американская научная организация Biomimicry продолжает работу над поиском естественного способа быстрого разложения полиэстера и нейлона. Данный институт работает над поиском путей использования биологических материалов (ферменты или бактерии) для создания новых материалов.

"Один из подходов, которые мы рассматриваем, заключается в том, как разрушить волокна искусственных тканей и таким образом избавить планету от токсического воздействия красителей", — заявили в организации.

Цель ученых состоит в том, чтобы превратить горы одежды в нечто биоразлагаемое. Они пообещали предоставить первый отчет о своей деятельности в 2024 году.