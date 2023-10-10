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Как развитие туризма может негативно повлиять на города, рассказали эксперты

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Девушка с чемоданом в аэропорту
Турист. Иллюстративное фото: pexels.com

Власти популярных среди туристов городов и регионов обеспокоены слишком сильным наплывом путешественников. По данным экспертов, сильный поток туристов усложняет жизнь местных жителей, передает CNBC.

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Официальное окончание пандемии COVID-19 привело к тому, что люди устремились путешествовать по миру. Развитие туристической отрасли подстегивается запуском бюджетных авиалиний, сервисов по предоставлению краткосрочной аренды жилья. При этом отдельное влияние на загруженность некоторых мест оказывает массовая культура, а также популярность этих мест среди блогеров и инфлюэнсеров.

"Они просто приезжают, делают красивое селфи, публикуют его в социальных сетях, повышают популярность этого места… и уезжают", — говорит Татьяна Цуканова, научный сотрудник бизнес-школы Лозанны (Швейцария).

По мнению экспертов, несмотря на то, что сектор туризма помогает городам развиваться, чрезмерное количество путешественников повышает уровень преступности и плохо влияет на экологию. И поток путешественников будет только расти. По оценкам ООН, население мира достигнет 8,5 млрд человек в 2030 году.

Чтобы бороться с чрезмерным потоком туристов, в итальянской Венеции внедрили вход в историческую часть города по пропускам. По мнению экспертов, к таким мерам могут прибегнуть и власти других регионов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2040164-kak-razvitie-turizma-mozhet-negativno-povliyat-na-goroda-rasskazali-eksperty/

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