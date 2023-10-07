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Японский космический корабль успешно преодолел орбиту Земли и направляется к Луне

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Луна
Луна. Иллюстративное фото: pixabay.com

Япония стремится стать пятой страной, совершившей высадку на Луне. Несмотря на провал двух последних миссий, Япония собирается совершить новую попытку покорения спутника, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

"У меня нет оснований полагать, что Япония не добьется успеха. Две неудачи, которые они потерпели раньше, были совсем другими", — сказал Кари Бинген, директор проекта аэрокосмической безопасности и старший научный сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

Бинген предупредил, что, несмотря на сильную космическую программу страны, лунная миссия сложна технически, поэтому всем будет очень трудно.

В прошлом месяце Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило космический корабль для исследования Луны из своего космического центра Танегасима. На борту ракеты находился рентгеновский телескоп, целью которого является расчет скорости и состава того, что находится между галактиками, а также легкий посадочный модуль, который должен приземлиться на Луну в первой половине 2024 года, сообщает агентство.

Умный посадочный модуль для исследования Луны, или SLIM, успешно завершил "фазу околоземной орбиты" 1 октября, что означало, что он сошел с орбиты Земли и направляется к Луне.

Третья попытка восточноазиатской страны предпринята всего через пять месяцев после того, как японский стартап ispace потерпел неудачу в своей попытке стать первой в мире частной компанией, высадившейся на Луну, из-за сбоя программного обеспечения.

Япония также отказалась от попыток посадить свой космический корабль Omotenashi на Луну в ноябре после того, как ей не удалось стабилизировать связь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2039862-yaponskiy-kosmicheskiy-korabl-uspeshno-preodolel-orbitu-zemli-i-napravlyaetsya-k-lune/

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