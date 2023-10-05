Штраф за космический мусор впервые выписали компании в США

Правительство США впервые в истории оштрафовало бизнес за оставление космического мусора на орбите Земли, передает BBC.

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Федеральная комиссия по связи (FCC) оштрафовала Dish Network на 150 тысяч долларов за неспособность переместить старый спутник достаточно далеко от других используемых спутников. Компания признала ответственность за свой спутник EchoStar-7 и согласилась с планом соответствия FCC.

Космический мусор — это технологические фрагменты, которые находятся на орбите вокруг Земли, но больше не используются и могут привести к столкновениям. Космическим мусором обычно называют старые спутники и части космических кораблей. В FCC заявили, что спутник Dish Network представляет потенциальную угрозу для других спутников, вращающихся вокруг Земли на его нынешней высоте.

EchoStar-7, принадлежащий Dish Network, впервые был запущен в 2002 году. Он находится на геостационарной орбите, на высоте 36 тысяч километров над поверхностью Земли. Предполагалось, что Dish Network переместит спутник на 186 миль дальше от Земли в 2022 году, но компания переместила его всего на 76 миль после того, как у спутника закончилось топливо.

Штраф в размере 150 тысяч долларов является крошечной долей от общего дохода компании, который в 2022 году составил 16,7 млрд долларов.