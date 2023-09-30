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Запрет на пластиковые столовые приборы вступит в силу в Англии 1 октября

Опубликовано:

Упаковка одноразовых тарелок
Одноразовая посуда. Иллюстративное фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

1 октября в Англии вступает в силу запрет на одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки и подносы из полистирола, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Новые правила не распространяются на пластиковые тарелки, подносы и миски, используемые для расфасовки продуктов питания в магазинах и заведениях с едой навынос.

Активисты по защите окружающей среды говорят, что запрет не заходит достаточно далеко, чтобы сократить количество пластиковых отходов, в то время как некоторые предприятия заявили BBC, что не знали о новых правилах. Правительство заявило, что следующий большой шаг на пути к искоренению всех пластиковых отходов будет сделан к 2042 году.

В соответствии с запретом розничные торговцы, заведения с едой навынос, поставщики продуктов питания и другие предприятия гостиничного бизнеса больше не смогут продавать одноразовые пластиковые столовые приборы, палочки для воздушных шаров, полистироловые стаканчики или контейнеры для пищевых продуктов. В 2022 году был принят аналогичный запрет на одноразовые соломинки, мешалки и ватные палочки, содержащие пластик.

Пластиковые отходы разлагаются на протяжении сотни лет, наносят вред мировому океану и являются источником парниковых газов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2038734-zapret-na-plastikovye-stolovye-pribory-vstupit-v-silu-v-anglii-1-oktyabrya/

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