Почему ураганы и тайфуны стали случаться чаще, рассказали ученые

Новое исследование выявило, что повышение температуры океанов оказывает влияние на вероятность возникновения разрушительных ураганов, тайфунов и циклонов. Основной причиной этих явлений ученые называют воздействие человека на природу, сообщает The Washington Post.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, крупные ураганы, приносящие разрушительные последствия береговым линиям планеты, в настоящее время формируются гораздо быстрее, чем это было несколько поколений назад.

Повышение температуры океанских вод, вызванное антропогенным изменением климата, рассматривается как основной фактор, способствующий данной тенденции, которая имеет социальные последствия.

Исследователи из Китая и США обнаружили, что даты наступления интенсивных тропических циклонов ускорились на 3,7 дня в северном полушарии и на 3,2 дня в южном полушарии за последнее десятилетие. Другими словами, начиная с 1981 года, когда начался анализ, вероятность наступления сильных ураганов ускорилась примерно на 15,5 дней к северу от экватора.

По мнению ученых, основной причиной подобных явлений является влияние человека на природу и загрязнение окружающей среды.