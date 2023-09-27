Ученые выразили обеспокоенность уровнем льда вокруг Антарктиды

Уровень морского льда вокруг Антарктиды в этом году достиг рекордно низкого уровня раньше, чем ожидали ученые. Это усиливает опасения по поводу глобального потепления, передает The Washington Post.

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По данным Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), уровень морского льда вокруг Антарктиды достиг рекордно низкого уровня намного раньше прогнозируемого срока.

"Это может стать началом долгосрочной тенденции к сокращению морского льда в Антарктике, поскольку вода в океанах сильно нагревается, а смешивание теплых вод в полярном слое Южного океана может продолжаться", — говорится в заявлении NSIDC.

Морской лед вокруг полярных регионов растет и тает в зависимости от сезона. В Антарктиде морской лед обычно достигает минимального покрытия в конце лета в Южном полушарии, примерно в феврале. Максимального размера он достигает в конце зимы, в середине-конце сентября. В феврале этого года ученые сообщили, что в конце лета плавучий морской лед в Антарктике достиг рекордно низкого уровня, а рост морского льда продолжал оставаться медленным всю зиму.

В этом году Антарктида достигла своего годового максимального охвата 10 сентября, примерно на 13 дней раньше среднего показателя.