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Семилетняя миссия NASA вернулась на Землю с образцом породы астероида

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Планета NASA во Флориде
NASA. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Семилетняя миссия американского космического агентства NASA OSIRIS-REX завершилась успешно. Капсула доставила на Землю 250 грамм породы, собранной с астероида Бенну. Это исследование поможет ученым приблизиться к разгадке тайны происхождения Солнечной системы, передает The New York Times.

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Капсула приземлилась 24 сентября на испытательно-тренировочном полигоне в штате Юта, примерно в 80 милях к западу от Солт-Лейк-Сити. Это событие стало крупной победой для миссии НАСА, получившей название OSIRIS-REX, что расшифровывается как "Происхождение", "Спектральная интерпретация", "Идентификация ресурсов" и "Исследователь безопасности-реголита".

Космический корабль отправился к астероиду в 2016 году. Ученые надеются, что изучение образцов породы астероида, добытых в рамках этой миссии, поможет им лучше понять тайны зарождения Солнечной системы и происхождения жизни на Земле.

"Это подарок для всего мира,"— отметил Данте Лауретта, планетолог из Университета Аризоны и главный исследователь миссии OSIRIS-REX.

Глава NASA Билл Нельсон подчеркнул, что данная миссия служит демонстрацией того, насколько вдохновляющие задачи стоят перед космическим агентством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2037969-semiletnyaya-missiya-nasa-vernulas-na-zemlyu-s-obraztsom-porody-asteroida/

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