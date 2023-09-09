ООН назвало лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений

Метеорологическое агентство ООН объявило, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Глава ООН призвал мировых лидеров срочно предпринять меры по борьбе с изменениями климата, передает CNBC.

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Всемирная метеорологическая организация ООН и Европейская климатическая служба "Коперник" объявили, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Организация ведет наблюдения с 1940 года.

Средняя глобальная температура воздуха в августе составила 16,82 градуса по Цельсию, что на 0,71 градуса выше, чем средняя температура за месяц с 1991 по 2020 годы, и на 0,31 градуса теплее, чем в предыдущий самый жаркий август, зарегистрированный в 2016 году.

"Климатическое разрушение началось. Ученые давно предупреждали о последствиях нашей зависимости от ископаемого топлива. Текущая ситуация требует немедленных действий", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава ООН подчеркнул, что правительства мировых стран по-прежнему имеют возможность принять эффективные меры по борьбе с изменением климата, но это необходимо сделать немедленно.