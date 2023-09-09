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ООН назвало лето 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений

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Пожилые люди сидят на лавочке
Лето. Иллюстративное фото: pexels.com

Метеорологическое агентство ООН объявило, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Глава ООН призвал мировых лидеров срочно предпринять меры по борьбе с изменениями климата, передает CNBC.

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Всемирная метеорологическая организация ООН и Европейская климатическая служба "Коперник" объявили, что лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений. Организация ведет наблюдения с 1940 года.

Средняя глобальная температура воздуха в августе составила 16,82 градуса по Цельсию, что на 0,71 градуса выше, чем средняя температура за месяц с 1991 по 2020 годы, и на 0,31 градуса теплее, чем в предыдущий самый жаркий август, зарегистрированный в 2016 году.

"Климатическое разрушение началось. Ученые давно предупреждали о последствиях нашей зависимости от ископаемого топлива. Текущая ситуация требует немедленных действий", — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Глава ООН подчеркнул, что правительства мировых стран по-прежнему имеют возможность принять эффективные меры по борьбе с изменением климата, но это необходимо сделать немедленно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2035790-oon-nazvalo-leto-2023-goda-samym-zharkim-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniy/

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