Создатели экшн-фильма "Майор Гром: Игра" посетят фестиваль Comic Con Astana

В сентябре в Астане пройдет фестиваль Comic Con Astana, специальными гостями которого станут создатели экшн-фильма "Майор Гром: Игра", передает NUR.KZ.

"Майор Гром: Игра" – предстоящий супергеройский блокбастер Bubble Studios и Плюс Студии. В составе команды проекта фестиваль посетит казахстанский постановщик экшн-сцен Роберт Кун, работавший над известными голливудскими проектами совместно с Тимуром Бекмамбетовым.

На сегодняшний момент "Майор Гром" – самый популярный и успешный комикс в России, который стал национальным бестселлером, преодолевшим отметку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более 1 000 000 копий.

Фестиваль посетят основатель Bubble Comics, сценарист и продюсер франшизы "Майор Гром" Артем Габрелянов, режиссер Олег Трофим, а также главный редактор издательства Роман Котков, продюсер и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев.

Вместе с ними в Астану прибудут актеры "Майор Гром: Игра": хорошо известные фанатам первого фильма Александр Сетейкин и Сергей Горошко, а также Матвей Лыков, который исполнил роль главного антагониста.

Компанию им на сцене составит постановщик экшн-сцен фильма, руководитель казахстанской студии "Кун-До" Роберт Кун. В фильмографии студии более 40 проектов: голливудские скринлайф-триллеры "Поиск" и "Профиль", блокбастеры "Особо опасен", "Президент Линкольн: Охотник на вампиров" и ремейк "Бен-Гура" Тимура Бекмамбетова, российские проекты "Время первых", "Молот", "Последний Богатырь: Посланник Тьмы" и "Выкрутасы" с Миллой Йовович.

Авторы "Грома" пообщаются с фанатами, проведут автограф-сессию, представят эксклюзивные промо-материалы будущего фильма и подробно познакомят аудиторию фестиваля с героями стремительно развивающейся кинофраншизы.

"Майор Гром: Игра" является прямым продолжением ленты "Майор Гром: Чумной Доктор" и третьим фильмом серии с учетом вышедшего ранее приквела "Гром: Трудное детство".

По сюжету сиквела, прошел год после победы над Чумным Доктором, и Игорь Гром стал героем для целого города. Но теперь его ждет схватка с новым суперзлодеем.

Выход фильма в широкий прокат запланирован на 2024 год.

Напомним, Comic Con Astana - международный фестиваль, посвященный индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр, аниме и иных направлений современной популярной культуры. Масштабное событие пройдет в столице РК с 15 по 17 сентября.