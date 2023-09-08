Япония запустила космическую миссию для изучения происхождения Вселенной

Япония успешно запустила ракету с лунным кораблем и рентгеновским телескопом на борту для изучения происхождения Вселенной, как сообщает Quartz.

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Запуск ракеты HII-A из космического центра Танегасима на юго-западе Японии был показан в прямом эфире Японским агентством аэрокосмических исследований, известным как JAXA.

"У нас есть старт", — сообщили в JAXA, когда ракета взлетела.

Через тринадцать минут после запуска ракета вывела на орбиту спутник под названием "Миссия рентгеновской визуализации и спектроскопии" или XRISM, который будет измерять скорость и исследовать частицы, движущиеся между галактиками. Эта информация должна пролить свет на загадку формирования небесных объектов и помочь разгадать тайны происхождения Вселенной.

Дэвид Александер, директор Космического института Райса при Университете Райса, подчеркивает важность этой миссии для понимания свойств горячей плазмы или перегретой материи, из которой состоит большая часть Вселенной.

"Понимание распределения горячей плазмы в пространстве и времени, а также ее динамического движения, поможет раскрыть происхождение таких явлений, как черные дыры, а также позволит изучить эволюцию химических элементов во Вселенной и процессы формирования галактических скоплений", — сказал Александер.