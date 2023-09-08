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В какой стране люди считают работу главным приоритетом, рассказали эксперты

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Мужчина сидит за столом и пишет в блокноте
Офисный работник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Данные нового опроса среди граждан Великобритании показали, что сейчас гораздо меньше взрослых людей считают работу своим главным приоритетом по сравнению с опросом, проведенным 40 лет назад, как сообщает BBC.

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Исследование было проведено Институтом политики Королевского колледжа Лондона. Авторы отмечают, что ответы на вопросы о приоритетах в значительной степени зависят от возрастной группы. Представители поколения миллениалов считают, что в жизни существуют аспекты, более важные, чем работа, в то время как представители старшего поколения продолжают уделять работе первостепенное значение.

Согласно данным Всемирного исследования ценностей, лишь 73% жителей Великобритании считают, что работа очень или скорее важна в их жизни»". Этот показатель является самым низким среди 24 стран, участвовавших в исследовании. Схожие взгляды высказывают жители России (74%) и Канады (75%).

При этом 96% жителей Италии и Испании и 94% жителей Франции считают работу очень важной частью жизни. Самый высокий показатель важности работы (99%) зафиксирован в Индонезии и Филиппинах.

Профессор Бобби Даффи, директор Института политики Королевского колледжа Лондона, прокомментировал результаты исследования, отметив, что современные люди все чаще задумываются о балансе между работой и отдыхом.

По его словам, долгое время в Великобритании культивировались ценности, согласно которым успех возможен только при тяжелом труде, а тот, кто работает меньше, считался ленивым. Сегодня представители нового поколения пересматривают эти ценности и больше внимания уделяют своему комфорту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2035642-v-kakoy-strane-lyudi-schitayut-rabotu-glavnym-prioritetom-rasskazali-eksperty/

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