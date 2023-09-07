Добыча песка из мирового океана может угрожать морским жителям, заявили в ООН

Исследователи ООН объявили, что каждый год из мирового океана добывается около шести миллиардов тонн песка, что создает серьезную угрозу для выживания морских жителей и обитателей прибрежных зон, сообщает BBC.

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Песок является вторым по величине эксплуатируемым природным ресурсом в мире после воды. Его активно используют в производстве бетона и стекла. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) предупредила, что некоторые суда слишком агрессивно добывают песок с морского дна, нанося вред микроорганизмам, служащим пищей для морских рыб. Это может привести к вымиранию рыбы в некоторых регионах.

Новые данные совпадают с запуском нового инструмента анализа под названием Marine Sand Watch, который использует морское отслеживание и искусственный интеллект для мониторинга работ по добыче песка на дне океана. Паскаль Педуцци, руководитель аналитического центра ЮНЕП GRID-Geneva, подчеркнул, что масштаб воздействия на окружающую среду, вызванный мелководной добычей полезных ископаемых и дноуглубительными работами, вызывает тревогу.

Согласно оценкам новой платформы, из примерно 50 млрд тонн песка и гравия, используемых человечеством ежегодно, в среднем шесть миллиардов тонн добывается из океанов и морей.

Паскаль Педуцци подчеркнул, что большие суда фактически стерилизуют морское дно, извлекая песок и уничтожая все микроорганизмы, которыми питается рыба. По его мнению, морской среде необходимо предоставить время на восстановление.