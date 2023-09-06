American Airlines протестировала самый дешевый способ борьбы с глобальным потеплением

Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиакомпания American Airlines протестировала инициативу, которая может стать самым дешевым способом борьбы с глобальным потеплением. В этом ей помогла технология, разработанная Breakthrough Energy Билла Гейтса и Google, передает Quartz.

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Углеродный след, оставляемый авиационной отраслью, является причиной около 3,5% антропогенного глобального потепления. Авиалайнеры оставляют за собой инверсионный след из кристаллов льда, который формирует искусственные облака. Эти облака в свою очередь удерживают тепло в атмосфере Земли. Ученые считают, что исправление этого процесса может замедлить глобальное потепление.

Над этим работает инвестиционный фонд Билла Гейтса Breakthrough Energy. По словам одного из руководителей проекта Марка Шапиро, сокращение инверсионных следов было бы самым эффективным способом борьбы с изменением климата. При этом данный метод может быть достаточно дешевым и обойтись в 10 долларов за тонну углерода, удаленного из атмосферы.

Breakthrough Energy и исследовательское подразделение Google независимо друг от друга разработали модели прогнозирования, которые позволяют определить, где именно авиалайнер оставит инверсионный след. В 2022 году фонд Билла Гейтса начал сотрудничать с Google в рамках этого исследования. Разработчики выпустили программное обеспечение, позволяющее прогнозировать инверсионные следы.

Для тестирования продукта в реальных условиях обе организации привлекли авиакомпанию American Airlines. Данное программное обеспечение использовалось во время 70 полетов, осуществленных в 2023 году. Исследователи пришли к выводу, что их программное обеспечение снижает образование инверсионных следов на 54%.

Вице-президент American Airlines по устойчивому развитию Джилл Бликштейн заявила, что всем авиакомпаниям рано или поздно придется прибегнуть к таким инициативам. И это должно быть сделано в ближайшие годы, а не десятилетия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2035316-american-airlines-protestirovala-samyy-deshevyy-sposob-borby-s-globalnym-potepleniem/