Тестовые соревнования показали, что Сена еще не готова к Олимпийским играм 2024 года в Париже

Париж. Иллюстративное фото: pexels.com

Организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже пообещали удвоить усилия по очистке реки Сены. В выходные из-за загрязненной воды было отменено несколько тестовых соревнований по триатлону. Это ставит под сомнение уровень подготовки организаторов к будущим играм, передает Financial Times.

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Спортсмены, участвовавшие в тестовых соревнованиях Всемирных Олимпийских игр по триатлону, плавали в Сене в четверг и пятницу. Однако соревнования, запланированные на субботу и воскресенье, были отменены, поскольку тесты качества воды показали превышение допустимого уровня бактерий кишечной палочки.

Это неприятное известие для организаторов, которые планируют, что следующим летом в Сене можно будет проводить гонки на длинные дистанции, а также этапы соревнований по триатлону на летних Олимпийских играх.

Власти Парижа начали модернизацию инфраструктуры, которая обошлась бюджету в 1,4 млрд евро. Она включает в себя установку новых подземных труб, резервуаров и насосов, необходимых для предотвращения попадания сточных вод и загрязняющих веществ в реку во время сильных дождей.

Купание в Сене запрещено с 1923 года из-за ухудшающегося качества воды. Ожидается, что Олимпиада 2024 года станет поводом к тому, чтобы сделать реку доступной для купания для жителей Парижа и гостей города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2033448-testovye-sorevnovaniya-pokazali-chto-sena-esche-ne-gotova-k-olimpiyskim-igram-2024-goda-v-parizhe/