Не только лето: 2023 год может быть признан самым жарким в истории

Солнце. Иллюстративное фото: Katrin Ray Shumakov/Getty Images

Прогнозируется, что не только лето 2023 года, но и весь этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Такое предположение было высказано европейскими климатологами, передает The Washington Post.

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По словам климатолога Зика Хаусфатера, 2023 год имеет 85%-ную вероятность стать самым теплым годом в истории наблюдений Службы изменения климата Европейской комиссии. Управление океанических и атмосферных исследований США и NASA утверждают, что такая вероятность составляет 50%. Некоммерческая организация Berkeley Earth прогнозирует, что 2023 год может стать рекордно жарким с вероятностью 81%.

"На данный момент 2023 год наиболее близок к тому, чтобы стать самым жарким за всю историю наблюдений за климатом. Последние два месяца были чрезвычайно жаркими. Это существенное отличие от всего, что мы видели ранее", — подчеркнул Хаусфатер.

В январе этот ученый предсказал, что 2023 год займет пятое место в списке самых жарких годов в истории. Как было объявлено Службой климатических изменений Copernicus 8 августа, июль стал самым теплым месяцем за всю историю наблюдений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031791-ne-tolko-leto-2023-god-mozhet-byt-priznan-samym-zharkim-v-istorii/