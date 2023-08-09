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Британские врачи попросили мэра Лондона не разрешать старым машинам въезжать в зону с чистым воздухом

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Земной шар на руке
Экология. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сотни британских врачей призвали политиков придерживаться инициатив, направленных на борьбу с загрязнением воздуха. По данным медработников, они ежедневно наблюдают разрушительные последствия, которые несет вдыхание загрязненного воздуха для пациентов, передает The Guardian.

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Загрязнение воздуха представляет собой крупнейший экологический риск для здоровья населения. С ним связывают от 28 тысяч до 36 тысяч смертей в Великобритании ежегодно. Ориентировочные затраты Национальной службы здравоохранения и социальной защиты на устранение последствий загрязнения воздуха оцениваются в 1,6 млрд фунтов стерлингов в период с 2017 по 2025 год.

Не так давно представители лейбористской партии призвали мэра Лондона расширить географическую зону столицы, доступную для въезда старых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Территория, охватывающая центральную часть Лондона, за въезд в которую владельцам некоторых транспортных средств приходится платить сбор, появилась в британской столице в 2021 году и получила название ULEZ (Ultra Low Emission Zone, зона ультранизкой эмиссии).

Чиновники предложили мэру сократить территорию ULEZ и сделать город более доступным для всех водителей.

Как стало известно The Guardian, более 400 врачей обратились к мэру с просьбой не принимать никаких мер и оставить ограничения для автомобилей в силе, поскольку последствия вдыхания загрязненного воздуха каждый день наблюдаются у британских пациентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031647-britanskie-vrachi-poprosili-mera-londona-ne-razreshat-starym-mashinam-vezzhat-v-zonu-s-chistym-vozduhom/

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