Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Испанские ученые сделали открытие, способное остановить распространение малярии

Опубликовано:

Комар пьет кровь
Комар. Иллюстративное фото: pexels.com

Испанские ученые заявили, что им удалось обнаружить штамм бактерии, способный остановить передачу малярии от комаров человеку. Как сообщили эксперты, открытие было сделано случайно, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ученые из исследовательского центра в Испании, управляемого фармацевтической компанией GSK, сделали открытие после того, как заметили, что комары, которых использовали для разработки лекарств, перестали быть переносчиками малярии.

"Уровень заражения комаров начал снижаться, поэтому к концу года комары просто не будут заражены малярийным паразитом", — говорит доктор Джаннет Родригес, руководившая программой.

Команда заморозила образцы своего эксперимента 2014 года и вернулась к ним через два года. Дальнейшие исследования показали, что специфический штамм бактерий - TC1, естественно присутствующий в окружающей среде, остановил развитие малярийных паразитов в кишечнике комаров. Бактерии выделяют вещество, известное как гарман, которое подавляет рост малярийного паразита в кишечнике комаров.

Исследователи говорят, что штамм бактерии может стать новым инструментом для борьбы с одной из старейших болезней в мире. От малярии ежегодно умирают 600 тысяч человек. Сейчас проводятся испытания, оценивающие безопасность применения данного метода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031494-ispanskie-uchenye-sdelali-otkrytie-sposobnoe-ostanovit-rasprostranenie-malyarii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.