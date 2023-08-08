Испанские ученые сделали открытие, способное остановить распространение малярии

Комар. Иллюстративное фото: pexels.com

Испанские ученые заявили, что им удалось обнаружить штамм бактерии, способный остановить передачу малярии от комаров человеку. Как сообщили эксперты, открытие было сделано случайно, передает BBC.

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Ученые из исследовательского центра в Испании, управляемого фармацевтической компанией GSK, сделали открытие после того, как заметили, что комары, которых использовали для разработки лекарств, перестали быть переносчиками малярии.

"Уровень заражения комаров начал снижаться, поэтому к концу года комары просто не будут заражены малярийным паразитом", — говорит доктор Джаннет Родригес, руководившая программой.

Команда заморозила образцы своего эксперимента 2014 года и вернулась к ним через два года. Дальнейшие исследования показали, что специфический штамм бактерий - TC1, естественно присутствующий в окружающей среде, остановил развитие малярийных паразитов в кишечнике комаров. Бактерии выделяют вещество, известное как гарман, которое подавляет рост малярийного паразита в кишечнике комаров.

Исследователи говорят, что штамм бактерии может стать новым инструментом для борьбы с одной из старейших болезней в мире. От малярии ежегодно умирают 600 тысяч человек. Сейчас проводятся испытания, оценивающие безопасность применения данного метода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031494-ispanskie-uchenye-sdelali-otkrytie-sposobnoe-ostanovit-rasprostranenie-malyarii/