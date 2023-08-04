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Из-за чего в Европе часто задерживают рейсы, рассказали эксперты

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Самолет стоит в аэропорту
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

Летом 2023 года авиационная сфера столкнулась с новой проблемой. Нехватка персонала в авиадиспетчерской службе привела к сокращению рейсов в Европе и вынудила американские авиакомпании поступить таким же образом, передает Financial Times.

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По данным Eurocontrol, нехватка авиадиспетчеров в Европе за последний год привела к задержке 37% от общего количества рейсов, осуществляемых в регионе. В июле 2023 года почти половина из всех задержанных рейсов были задержаны именно по этой причине. Авиакомпании ощутили это особенно остро в июле, месяце, который считается пиковым для полетов.

С другой стороны Атлантики Федеральное авиационное управление США еще в марте обратилось к авиакомпаниям с просьбой сократить полеты в переполненном воздушном пространстве Нью-Йорка из-за нехватки персонала для управления воздушным движением.

В июньском отчете Агентства говорится, что авиационная отрасль испытывает повсеместную нехватку персонала. Так, на некоторых объектах контролеры вынуждены работать шесть дней в неделю. Эти проблемы угрожают полноценному восстановлению авиационной отрасли, которая только сейчас начала избавляться от большинства последствий пандемии COVID-19.

В 2020-2021 годы, когда воздушные пространства многих стран были закрыты, многие опытные сотрудники решили уйти из авиации. Сейчас, в период высокого спроса на международные перелеты, компании не успевают обучить достаточное количество новых сотрудников, которые необходимы для обслуживания рейсов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2031113-iz-za-chego-v-evrope-chasto-zaderzhivayut-reysy-rasskazali-eksperty/

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