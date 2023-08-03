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NASA зафиксировало сигнал с Voyager 2, связь с которым была потеряна в июле

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Планета NASA во Флориде
NASA. Иллюстративное фото.: pixabay.com

Космическое агентство США NASA сообщило, что зафиксировало сигнал от космического аппарата Voyager 2, связь с которым была потеряна в июле, передает BBC.

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Voyager 2 занимается исследованием Вселенной с 1977 года. В июле 2023 года антенна аппарата отклонилась на два градуса от Земли после того, как получила ошибочную команду. После этого связь с космическим аппаратом была потеряна. Однако 1 августа NASA сообщило, что связь с аппаратом была восстановлена.

Voyager 2 находится на расстоянии более 19,9 миллиарда км от Земли, где он мчится со скоростью 55 346 км/ч через межзвездное пространство. И хотя стабильная связь еще не налажена, Voyager 2 запрограммирован несколько раз в год сбрасывать настройки и направлять антенну к Земле. Следующий сброс должен состояться 15 октября, что, по данным NASA, должно помочь возобновлению стабильной связи.

Voyager 2 и его близнец Voyager 1 — единственные космические аппараты, которые когда-либо работали за пределами гелиосферы, защитного пузыря частиц и магнитных полей, создаваемых Солнцем. Они достигли межзвездного пространства в 2018 и 2012 годах соответственно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030956-nasa-zafiksirovalo-signal-s-voyager-2-svyaz-s-kotorym-byla-poteryana-v-iyule/

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