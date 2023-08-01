Китайскому зоопарку пришлось доказывать, что его медведи – настоящие, а не люди в костюмах

Медведь в зоопарке. Кадр из видео: twitter.com/ABC

Зоопарку китайского города Ханчжоу пришлось объяснять публике, что его малайские медведи – это на самом деле медведи, а не люди, одетые в костюм медведя. Причиной стало разлетевшееся по интернету видео, в котором один из них подозрительно похож на стоящего человека.

Многие пользователи социальных сетей заподозрили, что это и есть человек. В ответ представители зоопарка Ханчжоу заявили, что люди просто мало знают об этом виде.

На видео солнечный медведь стоит на краю своего вольера, держит лапы по бокам и, по-видимому, сам наблюдает за посетителями зоопарка.

Пользователи социальных сетей задавались вопросом, как медведь может стоять так прямо на тонких ногах. Кроме того, складки сзади ниже талии многим показались больше похожими на плохо сидящий костюм медведя, чем на натуральную шкуру на живом звере.

Сотрудники зоопарка опубликовали заявление от имени самого медведя со словами: "Некоторые люди думают, что я выгляжу как человек… Кажется, вы не очень хорошо меня знаете".

"Когда речь заходит о медведях, первое, что приходит на ум, это огромная фигура и неимоверная сила… Но не все медведи – громадины и воплощение опасности", – говорится в заявлении.

Представители зоопарка напомнили, что малайские медведи – их еще называют "солнечные медведи", или бируанги – это самый маленький вид медведей: обычно они размером с крупную собаку, длина тела у них составляет до полутора метров.

Это вымирающий вид, обитающий в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030861-kitayskomu-zooparku-prishlos-dokazyvat-chto-ego-medvedi-nastoyaschie-a-ne-lyudi-v-kostyumah/