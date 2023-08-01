Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Китайскому зоопарку пришлось доказывать, что его медведи – настоящие, а не люди в костюмах

Опубликовано:

Медведь стоит на задних лапах в зоопарке
Медведь в зоопарке. Кадр из видео: twitter.com/ABC

Зоопарку китайского города Ханчжоу пришлось объяснять публике, что его малайские медведи – это на самом деле медведи, а не люди, одетые в костюм медведя. Причиной стало разлетевшееся по интернету видео, в котором один из них подозрительно похож на стоящего человека.

Многие пользователи социальных сетей заподозрили, что это и есть человек. В ответ представители зоопарка Ханчжоу заявили, что люди просто мало знают об этом виде.

На видео солнечный медведь стоит на краю своего вольера, держит лапы по бокам и, по-видимому, сам наблюдает за посетителями зоопарка.

Пользователи социальных сетей задавались вопросом, как медведь может стоять так прямо на тонких ногах. Кроме того, складки сзади ниже талии многим показались больше похожими на плохо сидящий костюм медведя, чем на натуральную шкуру на живом звере.

Сотрудники зоопарка опубликовали заявление от имени самого медведя со словами: "Некоторые люди думают, что я выгляжу как человек… Кажется, вы не очень хорошо меня знаете".

"Когда речь заходит о медведях, первое, что приходит на ум, это огромная фигура и неимоверная сила… Но не все медведи – громадины и воплощение опасности", – говорится в заявлении.

Представители зоопарка напомнили, что малайские медведи – их еще называют "солнечные медведи", или бируанги – это самый маленький вид медведей: обычно они размером с крупную собаку, длина тела у них составляет до полутора метров.

Это вымирающий вид, обитающий в тропических лесах Юго-Восточной Азии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030861-kitayskomu-zooparku-prishlos-dokazyvat-chto-ego-medvedi-nastoyaschie-a-ne-lyudi-v-kostyumah/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В России новая волна поджогов военкоматов. Задержанные винят телефонных мошенников Атака беспилотников в «Москва-Сити». Что известно «Мы заснули за рулем». Как судебная реформа Нетаньяху стала угрозой для Израиля и есть ли выход

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.