Эксперты: Четырехдневная рабочая неделя полезна для здоровья сотрудников

Офисный работник. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование четырехдневной рабочей недели показало, что такой график может быть полезен для здоровья сотрудников. По мнению экспертов, четыре рабочих дня в неделю позволят соблюдать баланс между работой и отдыхом, передает Bloomberg.

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Спустя год после запуска пилотной программы тестирования четырехдневной рабочей недели в компаниях США и Канады, рабочий день сотрудников продолжает сокращаться, поскольку компании находят новые способы оптимизировать рабочее время.

Новое исследование было проведено 4 Day Week Global, некоммерческой организацией, которая координировала процесс и отслеживала показатели всех участников эксперимента. В отчете говорится, что через год после запуска испытаний средняя продолжительность рабочей недели сотрудников сократилась с 38 часов до 33 часов, что является большим шагом вперед к целевому показателю в 32 часа.

Исследователи утверждают, что даже после завершения эксперимента собственники компаний ищут новые способы повышения эффективности, а не полагаются на увеличение интенсивности труда. Экономия рабочих часов была достигнута в результате сокращения количества совещаний, а также оптимизации деловой коммуникации.

Исследование предполагает, что преимущества перехода на четырехдневную неделю могут сохраняться и со временем усиливаться, а не исчезать. Со временем люди начинают чувствовать больше удовлетворения от такого графика работы, а значит, их физическое и эмоциональное состояние улучшается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2030425-eksperty-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-polezna-dlya-zdorovya-sotrudnikov/