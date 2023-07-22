Летающие собаки, гламур и Эйнштейн: появились фото финалистов Comedy Pet Awards 2023

Финалист конкурса. Фото: Masayoshi Yamamoto / instagram.com/comedypetphoto_awards

В Чети появились фото финалистов конкурса Comedy Pet Awards 2023 – самых забавных снимков домашних животных. Фотографии умилили и рассмешили пользователей Сети, передает NUR.KZ.

Comedy Pet Awards 2023 – ежегодный конкурс, в котором выбирают самые смешные снимки четвероногих (и не только) друзей человека.

В этом году в финал конкурса прошло 25 фотографий. Все они были опубликованы в Instagram-аккаунте соревнования. На кадрах запечатлены "летающие" и сидящие за рулем собаки, грозные и забавные коты, хорек, мышь и даже черепаха.

"Это очень смешно", "Похоже на картину аристократической семьи", "Обожаю каждую из этих фотографий", "Не могу перестать хихикать", – написали пользователи соцсети.

Желающие могут проголосовать за понравившихся кандидатов на сайте Comedy Pet Awards. Итоги будут подведены 11 августа.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, идея создания Comedy Pet Awards появилась после успеха похожего соревнования Comedy Wildlife Photography Awards, в котором выбирали самые забавные фотографии животных в дикой природе.

Премию основали два фотографа – Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам.

"С помощью Comedy Pets мы хотим повысить осведомленность о проблемах защиты животных и отметить невероятный и ценный вклад, который домашние животные могут и вносят в нашу жизнь", – пишут создатели соревнования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2029246-letayuschie-sobaki-glamur-i-eynshteyn-poyavilis-foto-finalistov-comedy-pet-awards-2023/