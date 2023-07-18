Индия отправила новую миссию на Луну

Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

Ракета Индийской организации космических исследований (ISRO) стартовала с космодрома Сатиш Дхаван недалеко от Ченнаи и направила космический корабль Chandrayaan-3 к крупнейшему спутнику Земли, передает Quartz.

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Ожидается, что корабль совершит попытку приземления вблизи Южного полюса Луны не ранее 23 августа. Если экипажу удастся это сделать, Индия станет четвертой страной, которая благополучно доставила груз на поверхность Луны.

Это вторая попытка Индии высадиться на Луну. Предыдущая попытка миссии Chandrayaan-2 оказалась неудачной из-за ошибки в программном обеспечении, управляющем его двигателями. Первая миссия Индии на Луну Chandrayaan-1 в 2008 году закрепила амбиции страны в области исследования крупнейшего спутника Земли. В этой миссии использовались датчики, созданные NASA, космическим агентством США, которые определяли присутствие воды.

В последующем анализ 2018 года официально подтвердил наличие водяного льда в затененных областях Луны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2028914-indiya-otpravila-novuyu-missiyu-na-lunu/