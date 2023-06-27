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Эксперты: Выбросы парниковых газов по итогам 2022 года достигли новых максимумов

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Трубы на заводе
Завод. Иллюстративное фото: pexels.com

Исследователи заявили, что выбросы парниковых газов в энергетической отрасли в 2022 году выросли до новых максимумов, несмотря на рекордный рост ветровой и солнечной энергетики, сообщает The Guardian, со ссылкой на всесторонний обзор глобальных энергетических данных.

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Отчет, подготовленный Институтом энергетики, указывает, что ископаемое топливо составило 82% от общего потребления энергии в мире в 2022 году, что соответствует прошлогоднему показателю. В результате выбросы парниковых газов увеличились на 0,8% в связи с ростом общего потребления энергии.

Прогнозируется, что мировое потребление энергии в этом году продолжит расти, что может привести к еще большему увеличению выбросов парниковых газов. Особенно после снятия строгих ограничений на поездки в Китае, вызванных пандемией COVID-19. Эксперты отмечают, что именно строгие карантинные меры в Китае ограничивали глобальное потребление авиационного топлива.

Президент Института энергетики Джульет Давенпорт отметила, что несмотря на значительный рост использования ветровой и солнечной энергии, глобальные выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться. Она отмечает, что мир все еще движется в направлении, противоречащему целям, установленным в Парижском соглашении.

В отчете, подготовленном в сотрудничестве с KPMG и консалтинговой компанией Kearney, указывается, что возобновляемые источники энергии, за исключением гидроэнергетики, в прошлом году удовлетворяли лишь 7,5% мирового спроса на энергию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2026388-eksperty-vybrosy-parnikovyh-gazov-po-itogam-2022-goda-dostigli-novyh-maksimumov/

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