Самый жаркий июньский день за последние 60 лет зафиксирован в Пекине

Жара в Пекине. Фото: WANG ZHAO/AFP via Getty Images

В Пекине зафиксирован самый жаркий июньский день за последние 60 лет, сообщают китайские метеорологи. Температура ртутного столба достигла 41,8 градусов Цельсия. Этим летом в Китае уже было установлено несколько температурных рекордов, как сообщает BBC.

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В четверг, 22 июня, официальные лица Китая заявили, что этот день стал самым жарким июньским днем с момента начала ведения учета в 1961 году. В этом году также было побито несколько месячных тепловых рекордов, что вызывает опасения относительно энергетического кризиса. В прошлом месяце власти Шанхая, крупнейшего города страны, на восточном побережье, где проживает 25 млн человек, зафиксировали самый жаркий майский день за столетие. В столице Китая, где проживает 21 млн человек, в четверг максимальная температура достигла 41,8 градусов по Цельсию.

Национальное бюро погоды на прошлой неделе выпустило предупреждение для жителей о необходимости защищаться от теплового удара. Обычно такое предупреждение выпускалось на две недели позже.

Власти Пекина, Тяньцзиня и других городов на севере и востоке Китая рекомендовали гражданам временно прекратить работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня и обратиться за медицинской помощью, если у них возникнут симптомы теплового удара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2026089-samyy-zharkiy-iyunskiy-den-za-poslednie-60-let-zafiksirovan-v-pekine/