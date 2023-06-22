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Ученые: Использование газовых плит может ухудшать качество воздуха сильнее, чем дым от сигарет

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Включенная газовая плита
Газовая плита. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Новое исследование американских ученых показало, что использование газовой плиты повышает концентрацию бензола в воздухе. По данным исследователей, во время использования газовых плит выделяется больше бензола, чем во время курения. Это химическое вещество связывают с риском развития некоторых видов рака, передает The Guardian.

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Исследование, в ходе которого измерялись уровни бензола в 87 домах в Калифорнии и Колорадо, показало, что газовые и пропановые плиты часто выделяют бензол в количестве, значительно превышающем здоровые ориентиры, установленные Всемирной организацией здравоохранения и Агентством по охране окружающей среды США (EPA).

Если оставить одну газовую плиту включенной на 45 минут, уровень бензола в воздухе превысит уровень, обнаруженный после того, как в комнате выкурили сигарету. Кроме того, этот уровень оказался выше, чем в местностях, находящихся рядом с нефтегазовым заводом. Даже при использовании духовки, которая работает с помощью газа, также выделяется бензол.

Рецензируемое исследование, проведенное учеными из Стэнфордского университета, является первым, в котором использовались новые устройства для эффективного измерения содержания бензола в помещении. Исследователи акцентируют внимание на том, что даже низкий процент содержания бензола в воздухе повышает риск развития различных видов рака, включая лимфомы и лейкемию, поскольку бензол повреждает костный мозг человека.

"Идея не в том, чтобы посеять панику среди людей, но нужно понимать, что определенные риски использования газовых плит есть. И мы хотим их существенно снизить. Важно донести это до общественности, чтобы действовать в соответствии с соображениями безопасности", — говорит онколог из Калифорнии Ян Кирш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2025736-uchenye-ispolzovanie-gazovyh-plit-mozhet-uhudshat-kachestvo-vozduha-silnee-chem-dym-ot-sigaret/

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