Ученые: Экстремальная жара в Британии может повлиять на популяцию рыб и устриц
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Ученые предупреждают, что экстремальная жара, которая накрыла берега Великобритании и Ирландии, может привести к массовой гибели рыб и устриц. Температура морской воды, особенно у северо-восточного побережья Англии и запада Ирландии, значительно превышает норму, и наблюдаются рекордные показатели жары в этом регионе, передает The Guardian.
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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США отнесло часть Северного моря к категории "четвертой морской волны тепла", что означает экстремально высокую температуру до 5°C выше обычной. Ученые связывают эти экстремальные и необычные температуры с воздействием антропогенных факторов и естественной изменчивостью климата, такой как явление Эль-Ниньо.
Жара оказывает стрессовое влияние на морские организмы, аналогично тому, как животные на суше страдают от высоких температур. В других частях мира наблюдались случаи массовой гибели морских растений и животных, вызванные аномальной жарой в океане. Это приводит к убыткам в рыболовстве и наносит ущерб морским видам.
Ученые подчеркивают, что необходимо сокращение выбросов парниковых газов, чтобы противостоять разрушительным последствиям волн тепла для морских экосистем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2025585-uchenye-ekstremalnaya-zhara-v-britanii-mozhet-povliyat-na-populyatsiyu-ryb-i-ustrits/