Представители каких профессий чаще всего женятся друг на друге, рассказали журналисты в США

Молодожены. Иллюстративное фото: pexels.com

Представители каких профессий чаще всего сочетаются браком друг с другом? Журналисты The Washington Post провели анализ данных, представленных Бюро переписи населения США за последние десять лет и составили свой отчет о том, представители каких профессий чаще всего создают семьи друг с другом.

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Может ли совместная работа над каким-то проектом влиять на формирование романтических отношений между людьми? Действительно ли единомышленника и человека со схожими целями на жизнь легче всего встретить среди своих коллег? Как отмечают журналисты The Washington Post, эти утверждения кажутся справедливыми для врачей. Каждый пятый представитель этой профессии женится на женщине, которая также работает в медицине.

Средний возраст вступления в брак в Штатах составляет 28 лет для женщин и 30 лет для мужчин. До 30 лет будущие врачи, как правило, являются "заложниками" системы образования. Они много учатся и посвящают большую часть своего времени практике на производстве. Поэтому романтические отношения они чаще всего заводят в профессиональной среде.

Журналисты-исследователи также отметили интересные тенденции относительно того, как часто представители одной профессии выбирают в жены или мужья представителей какой-то конкретной другой отрасли. Так выяснилось, что один из десяти пожарных женится на дипломированной медсестре. Таким образом, брак между этими людьми является союзом профессионалов, которые очень много времени и энергии уделяют своей работе.

Кроме того, пожарные часто женятся на учителях. То же самое можно сказать и о полицейских. Они тоже часто выбирают в жены медсестер или учителей. Отчасти это связывают как с повсеместным распространением профессий, так и с неравномерным гендерным соотношением: наряду с дипломированной медсестрой учитель является одной из самых распространенных женских профессий. Равно как и полицейский и пожарный считаются исконно мужскими профессиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2025582-predstaviteli-kakih-professiy-chasche-vsego-zhenyatsya-drug-na-druge-rasskazali-zhurnalisty-v-ssha/