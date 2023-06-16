Почему нагревание мирового океана должно встревожить правительства, рассказали эксперты

Океан. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые по всему миру недоумевают, почему вода в мировом океане так быстро и так сильно нагревается в 2023 году. Показатели настоящего времени являются самыми высокими за последние 40 лет. При этом климатологи до сих пор не могут прийти к единому мнению о том, что именно могло вызвать повышение температуры и стоит ли этого бояться, передает The Washington Post.

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Исследователи говорят, что пока нет доказательств, что планета прошла некий климатический переломный момент. Хотя исключать эту возможность тоже нельзя. Тианле Юань, старший научный сотрудник Университета Мэриленда, говорит, что рекордное тепло может просто отражать временное колебание в дополнение к долгосрочной тенденции к потеплению, вызванной антропогенным изменением климата. Но независимо от того, какие причины стоят за ростом температуры океана, ученые обеспокоены этим.

В Twitter становятся вирусными посты, в которых пользователи обсуждают, является ли повышение температуры мирового океана поводом для паники. Некоторые исследователи климата подозревают, что резкое сокращение загрязнения воздуха от кораблей во время пандемии позволило большему количеству солнечного света попадать в океаны. Но есть и те, кто критикуют данную теорию.

Метеорологи также говорят, что ослабление атлантических ветров может способствовать потеплению. Обычно эти ветры помогают охлаждать воду. Майкл Манн, климатолог из Пенсильванского университета, говорит, что вне зависимости от причины повышения температуры океана, текущая ситуация свидетельствует о том, что дальше все будет только хуже. Поэтому правительствам стоит уже сейчас принимать меры по противостоянию изменениям климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2024887-pochemu-nagrevanie-mirovogo-okeana-dolzhno-vstrevozhit-pravitelstva-rasskazali-eksperty/