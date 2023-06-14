Иллинойс стал первым штатом США, запретившим вводить запрет на книги

Книги. Иллюстративное фото: pexels.com

Иллинойс стал первым штатом США, в котором власти запретили вводить запрет на книги. Согласно документу, правительство может отзывать финансирование из библиотек, которые удаляют какие-то книги из фонда. Это общенациональный прецедент, поскольку в настоящее время множество школ и библиотек США, наоборот, сталкиваются с запретом на книги, передает Bloomberg.

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Законодательство позволяет властям Иллинойса отказывать в государственном финансировании библиотекам, которые не следуют рекомендациям Американской библиотечной ассоциации или запрещают книги. Законодатели ссылаются на Билль о правах, в котором говорится, что материалы для чтения не должны удаляться или ограничиваться из-за предвзятого или личного неодобрения.

"Книги запрещают во времена режима, но не во времена демократии", — заявил губернатор Иллинойса Джей Притцкер. Он также добавил, что никакой идеологии не позволено диктовать, чьи истории должны быть рассказаны, а чьи должны попадать под запрет.

Закон вступит в силу с января 2024 года. Ожидается, что некоторые штаты возьмут закон Иллинойса за образец. В частности, так собираются сделать в Нью-Джерси.

В настоящее время в США набирает популярность движение, агитирующее за запрет на книги, поднимающие вопросы сексуальности, расы и пола. В частности, рекомендовано внести в список запрещённых книг "Дневник Анны Франк", графический роман о холокосте "Маус" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2024556-illinoys-stal-pervym-shtatom-ssha-zapretivshim-vvodit-zapret-na-knigi/