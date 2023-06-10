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Эль-Ниньо может спровоцировать необычную погоду во всем мире следующей зимой, заявили ученые

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Океан на закате
Океан. Иллюстративное фото: pexels.com

Эксперты в области климата заявили, что погодное явление, прозванное Эль-Ниньо, уже ощущается жителями многих стран. Именно оно является причиной слишком высоких температур и экстремальных погодных условий. Ожидается, что влияние Эль-Ниньо будет чувствоваться на протяжении нескольких следующих месяцев, но пока непонятно, насколько сильным оно будет зимой, передает CNBC.

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По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, климатический режим под названием Эль-Ниньо, который может быть причиной высоких температур и экстремальных погодных условий, уже наступил. В бюллетене Центра прогнозирования климата NOAA говорится, что влияние Эль-Ниньо будет особенно ощущаться в Северном полушарии.

Эль-Ниньо  — это погодное явление в Тихом океане. Так называют естественные колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

"Эль-Ниньо, как правило, достигает пика в декабре и январе. Оно может иметь незначительные последствия, либо сильно повлиять на погодные явления ближайшего будущего. Пока мы не можем точно это спрогнозировать", — говорит Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда в NASA.

По словам Шмидта, связь между изменениями климата и Эль-Ниньо еще недостаточно изучена. Известно, что Эль-Ниньо усугубляет изменения климата, которые уже происходят на региональном уровне. Поэтому вероятно, что зимой может наблюдаться необычная погода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2024104-el-ninyo-mozhet-sprovotsirovat-neobychnuyu-pogodu-vo-vsem-mire-sleduyuschey-zimoy-zayavili-uchenye/

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