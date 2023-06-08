Ученые заявили, что арктический лед уже не спасти от летнего таяния

Арктика. Иллюстративное фото: pixabay.com

Исследователи заявили, что спасать арктический лед от летнего таяния уже слишком поздно. Вместо этого стоит сосредоточиться на подготовке к тому, что климат будет меняться, и погодные условия в северном полушарии станут практически экстремальными, передает The Guardian.

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Анализ показал, что даже если выбросы парниковых газов резко сократятся, в ближайшие десятилетия арктический лед будет полностью таять в летнее время. Исследование также показывает, что если выбросы будут снижаться медленно или продолжат расти, первое лето безо льда может наступить в 2030-х годах, на десять лет раньше, чем предполагалось ранее.

Ученые утверждают, что 90% таяния является результатом глобального потепления, вызванного деятельностью человека, а остальное приходится на естественные факторы. С тех пор, как в 1979 году начались спутниковые наблюдения, летний арктический лед сокращался на 13% за десятилетие, что является одним из самых явных признаков климатического кризиса. Арктический морской лед достигает своего годового минимума в конце лета.

"К сожалению, уже слишком поздно спасать арктический лед от летнего таяния. Мы десятилетиями предупреждали об этой опасности. Теперь это первый масштабный компонент земной системы, который мы потеряем из-за глобального потепления. Люди не прислушались к нашим предупреждениям", — сказал профессор Дирк Нотц из Гамбургского университета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2023740-uchenye-zayavili-chto-arkticheskiy-led-uzhe-ne-spasti-ot-letnego-tayaniya/