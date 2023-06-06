Видеоролики, которые были популярны у казахстанцев в мае

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Несмотря на то, что весеннее тепло располагает к прогулкам, а не проведению времени в интернете, казахстанцы остаются верны своим привычкам и с удовольствием смотря YouTube-ролики, передает NUR.KZ.

Мы традиционно подготовили для вас подборку самых просматриваемых роликов на YouTube за май.

Новостные

В Аральское море поступило 1,5 млрд кубометров воды / Khabar NEWS

В Аральское море поступило 1,5 млрд кубометров воды, благодаря чему уровень акватории впервые за много лет поднялся аж на 95 см. По данным специалистов Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, до сих пор объем воды только снижался.

Видеосюжет набрал 1 736 733 просмотра.

Бокс. Чемпионат Мира. 1/16 финал. Санжар Тәшкенбай (Казахстан) – Шодиоржон Меликузиев (Узбекистан) / QAZSPORT TV

Бокс - это один из тех видов спорта, ради которых казахстанцы готовы просыпаться рано утром в выходные и готовы отложить все свои дела, чтобы увидеть поединок. Так, бой казахстанского боксера с узбекистанцем посмотрели 223 338 раз.

Павлодар облысында 100-ден астам қойды белгісіз жыртқыш қырып кетті / Телеканал Астана

В Павлодарской области неизвестный хищник убил более 100 овец. Инцидент произошел сразу в нескольких населенных пунктах близ Аксу.

Ролик посмотрели 140 082 раза.

Жедел түсірілім | +21| Көруге кеңес бермейміз. Түркістандағы трагедия / Turkistan TV

Очередной выпуск телепередачи "Жедел түсірілім" на телеканале Turkistan TV, где публикуются шокирующие сюжеты, набрал 140 110 просмотров.

Информбюро 04.05.2023 Толық шығарылым! / Информбюро 31

Новости телепередачи "Информбюро 31" всегда вызывают интерес у зрителей. Например, выпуск от 4 мая этого года набрал 103 016 просмотров.

Развлекательные

Galymzhan & Adil - Эта девочка | По-порядна (Official Music Video) / GAKKU TV

Трек дуэта Galymzhan & Adil "Эта девочка" заинтересовал зрителей. Зажигательная музыка, жизненная лирика - клип собрал 2 843 110 просмотров.

Өнер Қырандары - «БЕРЕКЕЛІ МЕРЕКЕ 9» (толық нұсқа) 2023 HD / ONER KYRANDARY

Официальный канал театра "Өнер Қырандары" набирает популярность. Изюминка проекта — это пародии на известных людей в области шоу-бизнеса, кино и политики. Очередной выпуск собрал 2 021 814 просмотров.

“Нұрдәулет сені асырай алмайды!” / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.

Видео набрало 630 636 просмотров.

«Біздің сынып» телехикаясы | 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Алихан, озорной 11-классник, который считает школьную жизнь скучной. Но жизнь полностью меняется с приходом нового классного руководителя.

Первая серия теленовеллы набрала 557 616 просмотров.

Ерболат Төлеген: Шімән апаға көйлек сатып алуға ұяламын | Жұлдызды шаңырақта / Седьмой канал | SHOW

Ерболат Толеген впервые показал своих детей и супругу для зрителей канала. Мама Ерболата рассказала, каким ребенком рос ее сын. Ролик набрал 180 449 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2023416-videoroliki-kotorye-byli-populyarny-u-kazahstantsev-v-mae/