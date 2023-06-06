Может ли четырехдневная рабочая неделя вернуть людей в офисы, рассказали эксперты

Офисный работник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Может ли четырехдневная рабочая неделя вернуть в офисы тех людей, которые привыкли работать в удаленном режиме во время пандемии? Эксперимент в Великобритании показал, что люди намного охотнее приходили в офис четыре дня подряд, чем работали пять дней в гибридном режиме, передает BBC.

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Всплеск интереса к сокращенной рабочей неделе вырос во всем мире после положительных результатов крупномасштабного пилотного проекта по внедрению четырехдневной рабочей недели в Британии. Брендан Берчелл, профессор социальных наук Кембриджского университета, входил в группу ученых, которые проводили качественные исследования шестимесячного эксперимента.

"Чаще всего люди говорили, что у них появился дополнительный день, чтобы полностью посвятить его себе. У людей появилось больше времени на заботу о себе, своей семье и просто на отдых", — говорит профессор Берчелл.

Кроме того, выводы некоторых исследователей указывают на то, что людям больше нравится работать четыре дня в неделю в офисе, чем пять дней в гибридном формате, при котором несколько дней они проводят в офисе, а остальные — за его пределами.

Опрос 11 тысяч британских работников, проведенный рекрутинговой фирмой Hays в феврале 2023 года, показал, что 62% опрошенных предпочли бы работать в офисе каждый день, имея сокращенную рабочую неделю, чем работать пять дней подряд, но иметь гибридный режим работы.

Журналисты BBC Worklife проанализировали данные о поисковых запросах британцев и выяснили, что в феврале 2023 года рекордное количество людей искало работу с четырехдневной рабочей неделей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2023352-mozhet-li-chetyrehdnevnaya-rabochaya-nedelya-vernut-lyudey-v-ofisy-rasskazali-eksperty/