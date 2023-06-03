Жители Японии больше не хотят работать в одной и той же компании всю жизнь, рассказали в LinkedIn

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава японского подразделения LinkedIn Вакана Танака заявила, что жители этой страны постепенно отказываются от концепции пожизненного трудоустройства, которая была популярна на протяжении многих лет. По ее словам, сейчас рынок Японии ориентирован на то, чтобы каждый человек повышал уровень владения уникальными навыками, передает Bloomberg.

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Вакана Танака стала первой женщиной, которая возглавила подразделение LinkedIn в Японии. Эта страна является третьей по величине экономикой мира и традиционно здесь действовала такая система, при которой поощрялось всю жизнь работать в одной и той же компании. Система также побуждала сотрудников сосредоточиться на корпоративной лояльности, не идти на слишком большие риски и не овладевать смежными навыками.

Сейчас, по словам Ваканы Танака, государственные расходы в этой области увеличиваются, рынок труда Японии смещает фокус с пожизненной занятости в сторону индивидуальных навыков. И этот сдвиг, по ее мнению, может особенно сильно сказаться на женщинах. Ранее мужчины чаще устраивались на стабильную работу, а женщины, в основном, искали низкооплачиваемую работу с частичной занятостью, которая позволяла бы совмещать трудовую деятельность с уходом за детьми.

На сегодняшний день Япония по-прежнему имеет самый большой гендерный разрыв в оплате труда среди стран Большой семерки.

"В прошлом месяце мы провели исследование и выяснили, что сейчас люди больше всего ценят свою семью. 20 лет назад главной ценностью японского общества была работа. Компании тоже должны перестроиться на эту парадигму и понять, что людям важнее эффективно работать на благо своей семьи, а не компании", — сказала Танака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2023100-zhiteli-yaponii-bolshe-ne-hotyat-rabotat-v-odnoy-i-toy-zhe-kompanii-vsyu-zhizn-rasskazali-v-linkedin/