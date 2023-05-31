Жена заняла втрое место: мужчина разбил корону победительницы конкурса красоты в Бразилии

Мужчина разбил корону. Кадр из видео: youtube.com/The Telegraph

В Бразилии разгневанный мужчина ворвался на сцену конкурса красоты среди представителей ЛГБТ+ сообщества и разбил корону победительницы, потому что его жена заняла второе место.

Это произошло в Бразилии на церемонии награждения Miss Gay Mato Grosso, пишет издание The Telegrph. Когда корону победительницы надевали на голову, на сцене появился мужчина, выхватил ее и бросил, разбив об пол.

По информации издания, в конкурсе красоты победила участница по имени Эммануэлли Беллини из города Варзеа-Гранди. Второе место заняла Натали Беккер из города Куяба. Этот факт разозлил супруга Беккер.

Организаторы конкурса осудили поведение мужчины. Они также поздравили победительницу и принесли ей извинения, добавив, что готовят иски в отношении супруга Беккер.

В официальном Instagram-аккаунте конкурса говорится, что в рамках этого состязания выбирается представитель штата Мату-Гросу, который станет участником конкурса Miss Brazil Gay.

На официальном сайте Miss Brazil Gay говорится, что впервые данный конкурс прошел в Бразилии в 1976 году - в нем приняли участие представительницы 26 штатов и федерального округа.

Согласно правилам, участницы конкурса должны быть мужчинами, не могут быть трансвеститами или транссексуалами, а эстетические хирургические вмешательства запрещены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022848-zhena-zanyala-vtroe-mesto-muzhchina-razbil-koronu-pobeditelnitsy-konkursa-krasoty-v-brazilii/