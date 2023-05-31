Город в штате Аризона стал самым доступным для путешествий людей с аутизмом

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Город Меса в штате Аризона стал первым объектом США, который взял курс на то, чтобы сделать путешествия более доступными для людей с аутизмом. Власти города заявили, что туристическая инфраструктура должна быть инклюзивной настолько, чтобы учитывать интересы не только нормотипичных людей, передает BBC.

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Cогласно опросу, проведенному Autism Travel, подразделением Международного совета по стандартам сертификации и непрерывного образования (IBCCES), 87% семей, в которых живет человек с аутизмом, отказываются от отпуска, потому что путешествие может быть слишком большим стрессом. Сенсорная перегрузка, связанная с путешествием, в том числе громкие звуки, изменения в питании и нарушение распорядка дня, могут вызвать дискомфорт у людей с аутизмом, что в свою очередь не всегда находит понимание у окружающих.

Марк Гарсия, генеральный директор туристического бюро Visit Mesa в южно-центральной Аризоне и отец ребенка с аутизмом, сам столкнулся с этой проблемой во время путешествия с семьей. Он поставил своей целью сделать путешествия более доступными для таких семей. Он добился, чтобы все сотрудники бюро получили сертификацию в области работы с людьми с аутизмом. Теперь они могут правильно общаться с этими людьми и адекватно реагировать на их проявление эмоций.

Вскоре к его инициативе присоединились и другие организации города. В настоящее время 80% сотрудников, оказывающих те или иные услуги на территории города Меса, имеют данную сертификацию. Марк Гарсия считает, что опыт маленького города может быть показательным для всего мира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022609-gorod-v-shtate-arizona-stal-samym-dostupnym-dlya-puteshestviy-lyudey-s-autizmom/