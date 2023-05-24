Ученые: Треть населения мира будет жить в экстремальной жаре к 2080 году

Жара. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование ученых из Института глобальных систем Эксетерского университета показало, что к 2080 году треть населения мира будет жить в экстремально жарких условиях, а целые страны Западной Африки и Персидского залива попадут в зону экстремально высокой температуры, передает Bloomberg.

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По данным исследователей, к 2080 году средняя глобальная температура вырастет на 2,7°C. Они определили опасно жаркие районы, выходящие за пределы среднегодовой температуры выше 29°C.

"Выбросы, которые сегодня производятся тремя людьми, повлияют на то, что один человек из будущего будет жить в условиях экстремальной жары. Таковы данные количественной оценки человеческих издержек глобального потепления", — говорится в исследовании.

Более высокие температуры приведут к тому, что люди будут гибнуть от жары. Кроме того, жара в целом снизит производительность людей, приведет к снижению урожайности, увеличению миграции и распространению инфекционных заболеваний.

Исследование показало, что земельные массивы Буркина-Фасо, Мали, Катара, Арубы и Объединенных Арабских Эмиратов почти полностью выйдут за пределы среднегодовой температуры в 29°C. С точки зрения абсолютного числа пострадавших больше всего пострадают Индия, Нигерия и Индонезия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021676-uchenye-tret-naseleniya-mira-budet-zhit-v-ekstremalnoy-zhare-k-2080-godu/