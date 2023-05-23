Новая Зеландия запустила крупнейший в истории страны проект по сокращению выбросов

Новая Зеландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Новая Зеландия сообщила о запуске крупнейшего в истории проекта по сокращению выбросов. Так, один из крупнейших сталелитейных заводов страны перейдет на электроснабжение с помощью возобновляемых источников. Это позволит сократить выбросы на 1%, передает The Guardian.

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Переход сталелитейного завода в Гленбруке на электроснабжение из возобновляемых источников эквивалентен эффекту, который может произойти, если с дорог страны исчезнет 300 тысяч автомобилей. Правительство выделяет 140 млн долларов на то, чтобы вдвое сократить количество угля, которое использует сталелитейный завод. Вместо этого будет использована электрическая печь. Сам завод вложит 160 млн долларов в данный проект. Всего на электродуговую печь будет потрачено 300 млн долларов.

В настоящее время на сталелитейную компанию приходится 2% общих выбросов Новой Зеландии за счет интенсивного сжигания угля для переплавки богатых железом песков в стальную продукцию. Электроснабжение будет обеспечиваться возобновляемой энергией через национальную сеть Новой Зеландии, которая в основном питается от энергии ветра, а также гидро- и геотермальной энергии.

Премьер-министр страны Крис Хипкинс заявил, что данный проект является самым масштабным из всех, что когда-либо реализовывала Новая Зеландия в части сокращения выбросов.

"Размах проекта демонстрирует, насколько серьезно правительство Новой Зеландии относится к дальнейшему сокращению выбросов в стране. Одна только реализация этого проекта способна сократить годовой объем выбросов на целый 1%", — сказал он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021549-novaya-zelandiya-zapustila-krupneyshiy-v-istorii-strany-proekt-po-sokrascheniyu-vybrosov/