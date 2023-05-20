Ученые: Уровень крупных водохранилищ мира сократился за последние 30 лет

Озеро. Иллюстративное фото: pexels.com

Новое исследование ученых показало, что уровень более половины крупных водохранилищ и озер в мире сократился с начала 1990-х годов. В основном это произошло из-за изменений климата и деятельности человека. Новые данные должны усилить опасения по поводу обеспечения водоснабжением сельского хозяйства, передает The Guardian.

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Группа международных исследователей сообщила, что некоторые из наиболее важных источников пресной воды в мире — от Каспийского моря до озера Титикака в Южной Америке теряли воду с совокупной скоростью около 22 гигатонн в год в течение последних 30 лет. Это эквивалентно общему потреблению воды в США за весь 2015 год.

Фангфанг Яо, гидролог из Университета Виргинии, который руководил исследованием, опубликованном в четверг в журнале Science, сказал, что 56% случаев сокращения уровня воды были вызваны глобальным потеплением и деятельностью человека. Причем на глобальное потепление приходится более высокая доля потерь.

Ученые-климатологи обычно высказываются, что засушливые районы мира станут более сухими при изменении климата, а влажные — еще более влажными, но исследование выявило значительные потери воды даже в относительно влажных регионах. Ученые оценили почти 2000 крупных озер, используя спутниковые измерения в сочетании с климатическими и гидрологическими моделями исследований.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021265-uchenye-uroven-krupnyh-vodohranilisch-mira-sokratilsya-za-poslednie-30-let/