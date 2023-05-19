Ученые: Мир может преодолеть порог глобального потепления к 2027 году

Солнце над городом. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые предсказывают, что мир преодолеет порог глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия до 2027 года. Существует 66%-ная вероятность такого развития событий. Шансы возрастают из-за выбросов, которые производятся ежедневно, а также из-за природного явления Эль-Ниньо, которое предсказывают к концу этого года, передает BBC.

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Эксперты подчеркивают, что если мир преодолеет этот климатический предел, скорее всего, это не будет иметь выраженного внешнего эффекта. Однако достижение порогового значения будет означать, что сейчас глобальная температура на 1,5 градуса выше, чем во второй половине XIX века. Это явное свидетельство того, что выбросы ископаемого топлива в результате индустриализации действительно увеличились. Это также будет тревожным признаком того, что глобальное потепление не замедляется, а ускоряется.

Цифра 1,5 градуса Цельсия стала символом переговоров по глобальному изменению климата. Страны договорились поддерживать усилия по ограничению повышения глобальной температуры до 1,5 градусов Цельсия в соответствии с Парижским соглашением 2015 года. С 2020 года Всемирная метеорологическая организация ежегодно дает оценку шансов преодоления порога.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021115-uchenye-mir-mozhet-preodolet-porog-globalnogo-potepleniya-k-2027-godu/