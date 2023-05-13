Почему марафоны в непогоду опасны для бегунов, рассказали эксперты

Бег под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Марафоны и другие беговые соревнования могут быть опасны для спортсменов-любителей. Зачастую марафоны проводят без оглядки на прогноз погоды, в то время как погодные условия могут представлять серьезную угрозу безопасности участников забега, передает The Washington Post.

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На прошлой неделе пять тысяч участников забега Flying Pig в Цинциннати столкнулись с ненастной погодой. Часть спортсменов пыталась укрыться от дождя. Но многие из них все равно продолжали бежать, несмотря на то, что рисковали попасть под удар молнии. При этом надвигающийся шторм не был неожиданностью для метеорологов. Сотрудники метеорологической службы раскритиковали организаторов забега, которые не отменили и не перенесли мероприятие, несмотря на прогноз погоды.

Национальная метеорологическая служба рекомендует приостановить все виды отдыха и занятий спортом на открытом воздухе во время грозы. В Соединенных Штатах в среднем 28 смертей от удара молнии в год происходят в ситуации, когда человек продолжает заниматься спортом на открытом воздухе во время грозы. Кроме того, сотни людей получают травмы, если продолжают бегать или делать другие упражнения в грозу.

При этом 23% людей, убитых ударом молнии во время занятий спортом на открытом воздухе, занимались именно бегом. Во время забега в Цинциннати спортсмены подвергались серьезной опасности, поскольку пробегали по массивным металлическим мостам и широким открытым площадкам.

Организаторы забега в Цинциннати заявили, что у них был план на случай чрезвычайной ситуации, а безопасность участников всегда является их приоритетом. Однако представители метеорологической службы местного телевидения заявили, что проведение забега в такую погоду является одним из самых глупых решений, которые могли принять организаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2020269-pochemu-marafony-v-nepogodu-opasny-dlya-begunov-rasskazali-eksperty/