Торговые автоматы, поглощающие углекислый газ, установят в городах Японии

Вендинговый аппарат в Токио. Фото: Shoko Takayasu/Bloomberg via Getty Images

Ведущий производитель газированных напитков Японии планирует сократить количество выбросов углекислого газа по всей стране необычным способом. Для этого будут использованы торговые автоматы, которые повсеместно распространены по всей Японии, передает Bloomberg.

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Подразделение безалкогольных напитков токийской компании Asahi Group Holdings заявило, что в следующем месяце планирует запустить тестирование нового вендингового автомата, который имеет функцию поглощения углекислого газа. Это происходит во время всасывания воздуха, который используется для охлаждения, либо подогрева напитков.

Как сообщают в компании, торговые автоматы с данной технологией потенциально могут выполнять функцию леса прямо в городе. Запатентованные машины будут содержать белый порошкообразный материал, созданный из различных минералов кальция, который после поглощения СО2 позволит использовать его в промышленных целях. Например, для изготовления удобрений.

В тестовом режиме будет установлено 30 единиц подобных автоматов на территории регионов Канто и Кансай. Эти меры являются частью общего плана компании по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. Ожидается, что каждая машина будет поглощать примерно 60 кг углекислого газа в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2020100-torgovye-avtomaty-pogloschayuschie-uglekislyy-gaz-ustanovyat-v-gorodah-yaponii/