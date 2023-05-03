YouTube-ролики, которые собрали наибольшее число просмотров в апреле

YouTube. Иллюстративное фото: pexels.com

Каждый день выходят познавательные и развлекательные ролики и видеосюжеты на YouTube. Мы выбрали видео, которые набрали наибольшее количество просмотров в апреле, передает корреспондент NUR.KZ.

Новостные

Около мечети Аль-Акса накаляется обстановка: куда движется израильско-палестинский конфликт? / Телеканал Астана

В мечети Аль-Акса происходили столкновения палестинцев с израильской полицией. Пострадали люди, а движение ХАМАС, Иордания, Египет и Турция решительно осудили действия израильских силовиков. Сюжет об этом телеканала "Астана" набрал 403 496 просмотров.

Казахстанская делегация посетила Афганистан / Телеканал Хабар 24

Между тем казахстанская делегация посетила Кабул с деловым визитом и важной миссией: доставить афганскому народу гуманитарную помощь. Для чего Казахстан помогает Афганистану, рассказали журналисты "Хабар 24". Сюжет набрал 261 033 просмотра.

Информбюро 17.04.2023 Толық шығарылым! / Информбюро 31

Выпуск программы "Информбюро 31", вышедший 17 апреля, повествует о суде над бывшим министром Арыстанбеком Мухамедиулы и многих других злободневных темах, набрал 160 089 просмотров.

Соғысқа Қазақстаннан адам тартып жатыр! / Әлем тынысы / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Выпуск новостей Atameken Business News включает в себя важные темы. "Узбекистан поразил высокими ценами. Какие еще товары подорожают?", "Между Китаем и Казахстаном будет введен безвизовый режим. Можно ли это считать дипломатической победой?", - такие темы затрагиваются в сюжете, который набрал 141 187 просмотров.

Профессиональный бокс. Мейирим Нурсултанов (Казахстан) – Кадзуто Такесако (Япония) / QAZSPORT TV / ҚАЗСПОРТ TV

Профессиональный бокс всегда вызывает особый интерес у казахстанцев. Так, поединок между казахстанцем и японцем набрал 139 453 просмотра.

Развлекательные

Жаңа қатысушы қырғыз қыз Аида / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах программы - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.

Видео набрало 639 981 просмотр.

Гүлбаршын қарғыс естіді Бір Болайық! / Бір болайық / Бир Болайык / Bir Bolayiq

Телешоу "Бір болайық" давно полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 332 766 раз.

«Жат бауыр» телехикаясы / 26-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Сериал рассказывает о борьбе жен двух братьев, живущих в одном доме, за особняк и бизнес. По мнению матери, младшая невестка вносит раздор между братьями и разрушает благополучие семьи. Серия набрала 449 141 просмотр.

Зың-зың Күлпәш / Седьмой канал - 7 канал Казахстан

Давайте вместе вспомним, как начинался наш любимый сериал о переживаниях Кулпаш, самой доброй невестки нашей страны! Ролик набрал 264 741 просмотр.

«Маған назар аудар» фильмінің актерлері мен әнші Тұрар Ыдырыс (2RAR) / Khabar TV

В студию «Қызық TIMES» пришли Акболат Отебай, Акбота-Нур Сейтмагамбет и Мадина Оспан. Гости программы рассказывают о самом кассовом фильме. По словам Марата Оралгазина и Еркебулана Мырзабека, фильм может заставить улыбнуться даже самого серьезного человека.

Ролик набрал 209 595 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2019036-youtube-roliki-kotorye-sobrali-naibolshee-chislo-prosmotrov-v-aprele/